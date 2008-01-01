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Новости погоды

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На Дальнем Востоке ветрено и очень тепло

ИА "Метеоновости" / 11:52 Суббота, 6 апреля

  Накануне юг Камчатского края находился во власти циклона,, который и отметился сильным ветром. В районе Петропавловска-Камчатского ветер усиливался в порывах до 18 м/с, на мысе Лопатка и Водопадная он достигал штормовой силы, 23-24 м/с. Но этот атмосферный вихрь принес и новую порцию тепла и среднесуточная температура воздуха оказалась выше климатической нормы на 4-6 градусов. И этого оказалось вполне достаточно, были обновлены инструментальные наблюдения за погодой для 5 апреля. В Апуке новый абсолютный максимум теперь составляет +3.3, что выше предыдущего лишь на 0.1 градуса за 1954 год. В воскресенье к югу Камчатки выйдет новый атмосферный вихрь, а вместе с ним и зона осадков разной интенсивности и продолжительности в виде мокрого снега, которые будут сопровождаться усилением ветра до 12-17 м/с, на южных побережьях до 22 м/с, днем 2..7 тепла.

Рекордным теплом запомнится 5 апреля и жителям Хабаровского края, в Охотске было зафиксировано +6.1 градуса, предыдущий рекорд +4.6 наблюдался в 1949 году. В предстоящие сутки в крае местами пройдут небольшие осадки. днем на севере 3..8, в центре и на юге до 10 градусов тепла. / meteonovosti.ru /
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