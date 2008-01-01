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Новости погоды

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Якутия - регион рекордного тепла

ИА "Метеоновости" / 12:11 Суббота, 6 апреля

  Накануне Якутия находилась в поле повышенного атмосферного давления: в ночные часы морозы еще достаточно крепкие, а вот днем, благодаря солнечному прогреву температура повышается до рекордных значений. Вот и минувший день стал богатым на рекорды, ведь среднесуточная температура превысила климатическую норму на 14-16 градусов. В Джарджане столбик термометра поднялся до отметки +3.3, тем самым был обновлен рекорд 1968 года со значением +1.1. В Жиганске, уже который день подряд обновляются инструментальные наблюдения за погодой. Новый рекорд для 5 апреля теперь +2.9, предыдущий +1.9 двухгодичной давности. В населенном пункте Югоренок было +4.9, что выше предыдущего на 1.3 градуса за 1991 год В воскресенье большая часть Якутии останется в поле повышенного давления, поэтому осадков не предполагается. Однако, из-за близости циклон, на северо-западе Якутии пройдут небольшие, местами умеренные снегопады, ветер в порывах 10-15 м/с поднимет поземок, днем 2..7 тепла, на северо-востоке подморозит до -6 градусов. / meteonovosti.ru /
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