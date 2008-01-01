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Рекордное тепло покидает Горный Алтай



ИА "Метеоновости" / 12:31 Суббота, 6 апреля



В минувшую пятницу в районе Омской области располагался небольшой циклон, атмосферный фронт которого дотянулся до Кемеровской области, где и отметился сильными осадками количеством до 25 мм. А в Горный Алтай он принес порцию очень теплого воздуха, и среднесуточная температура превысила климатическую норму на 6-8 градусов. В некоторых населенных пунктах были обновлены инструментальные наблюдения за погодой.



5 апреля новый абсолютный максимум зафиксирован в Кызыл-Озеке +18.1, что выше предыдущего на 0.9 градуса за 1978 год. В Кош-Агаче было +11.4, что выше всего-навсего на 0.2 градуса, зафиксированного 5 лет назад.



В воскресенье Горный Алтай окажется в тыловой части циклона, а со Средней Волги поведет наступление антициклон. С северным ветром, порывы которого будут достигать 17 м/с, начнет поступать прохладный воздух, днем 6..11, местами температура понизится до 0 градусов, в отдельных районах с небольшими дождями. / meteonovosti.ru /



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