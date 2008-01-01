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ИА "Метеоновости" / 12:47 Суббота, 6 апреля
День перевалил за полдень и температура заметно повысилась. В 12 часов на опорной метеостанции Москвы ВДНХ , как и в районе ТСХА было +6.2 градуса, в районе МГУ столбик термометра вплотную подобрался к отметке +6 (сейчас +5.9 градуса), в Тушино и на Балчуге воздух прогрелся до +6.9 градуса. Ветер северный, северо-восточный в районе МГУ и ТСХА до 5-6 м/с. Видимость на дорогах хорошая.
Атмосферное давление по-прежнему повышенное 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха уменьшилась до 57%. / meteonovosti.ru /
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