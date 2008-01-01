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Новости погоды

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Самое некомфортное и ветреное место в России

ИА "Метеоновости" / 12:58 Суббота, 6 апреля

  Вдоль Полярного круга протянулся атмосферный фронт с волнами циклона, центр которого в районе Норильска. В зоне фронта идут осадки разной интенсивности и продолжительности, в отдельных районах порывистый ветер.

Но самая некомфортная и ветреная погода сейчас наблюдается в Воркуте (Республика Коми). Вблизи центра волнового циклона идет снег, кружит сильная метель, порывы ветра достигают 19 м/с, относительная влажность воздуха 94%, а температура воздуха составляет -4 градуса. Но при таком сочетании погодных факторов температура тянет на все -15.

В воскресенье в Республике Коми местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, снег с дождем, сохранится порывистый, 14-19 м/с, ветер с метелями, днем 5..10, в северных районах 2..7 тепла, на крайнем северо-востоке около 0 градусов. / meteonovosti.ru /
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