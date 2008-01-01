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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:14 Воскресенье, 7 апреля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Ожидается погода с переменной облачностью. Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 7..9, по области 6..11 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт ст..



В столичном регионе сохранится теплая погода, атмосферное давление понизится, однако фон его останется повышенным. У здоровых людей такие погодные условия не вызовут дискомфорта, а метеозависимые, страдающие заболеваниями сердца и сосудов, могут почувствовать недомогание и ухудшение самочувствия. В первую очередь это касается гипертоников и людей, перенесших сосудистые катастрофы, а также страдающих вегето-сосудистой дистонией, нарушениями сердечного ритма.



Желательно контролировать артериальное давление, принимать препараты, рекомендованные врачом. Помогут уменьшить головные боли и сосудистые спазмы массаж шейно-затылочного отдела позвоночника или же горчичники, успокаивающие травяные чаи.



Геомагнитный фон прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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