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Воскресенье
7 апреля 2019
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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:21 Воскресенье, 7 апреля

  Погода продолжает радовать москвичей теплом, среднесуточная температура превышает многолетние значения на 3-4 градуса.

7 апреля большой христианский праздник - Благовещенье, и много существует примет, связанных с ним. Если на Благовещенье гроза прогремит - к теплой весне и хорошему лету. Если небо безоблачное - быть лету грозовому. Если на крыше лежит снег, то в поле ему лежать до Егорья (до 6 мая). Коли ночь на Благовещенье будет теплая, то и весна будет теплая и дружная. Благовещенье без ласточек - холодная весна.

Ночь на Благовещенье была прохладной, в 6 часов утра в Москве был легкий заморозок, до -2 градусов и без существенных осадков. Но затем температура стала стремительно повышаться, и в 8 часов составила +0,2 градуса. А вот в позапрошлом веке в 1896 году, на Благовещенье в ранние утренние часы 7 апреля ударил мороз до -13.8 градуса. 1975 год отметился летним теплом +21.5 градуса.

В воскресенье днем, 7 апреля, при переменной облачности погода должна быть без существенных осадков, температура повысится до 7..9 градусов. / meteonovosti.ru /
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