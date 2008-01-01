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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:21 Воскресенье, 7 апреля



Погода продолжает радовать москвичей теплом, среднесуточная температура превышает многолетние значения на 3-4 градуса.



7 апреля большой христианский праздник - Благовещенье, и много существует примет, связанных с ним. Если на Благовещенье гроза прогремит - к теплой весне и хорошему лету. Если небо безоблачное - быть лету грозовому. Если на крыше лежит снег, то в поле ему лежать до Егорья (до 6 мая). Коли ночь на Благовещенье будет теплая, то и весна будет теплая и дружная. Благовещенье без ласточек - холодная весна.



Ночь на Благовещенье была прохладной, в 6 часов утра в Москве был легкий заморозок, до -2 градусов и без существенных осадков. Но затем температура стала стремительно повышаться, и в 8 часов составила +0,2 градуса. А вот в позапрошлом веке в 1896 году, на Благовещенье в ранние утренние часы 7 апреля ударил мороз до -13.8 градуса. 1975 год отметился летним теплом +21.5 градуса.



В воскресенье днем, 7 апреля, при переменной облачности погода должна быть без существенных осадков, температура повысится до 7..9 градусов. / meteonovosti.ru /



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