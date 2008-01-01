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ИА "Метеоновости" / 10:25 Воскресенье, 7 апреля



В 10 часов утра в Москве потеплело, на главной метеостанции столицы термометра показал+5,8 градуса. Примерно столько же с небольшой разницей в меньшую сторону было в других районах города. Облачность пока была небольшая, на западе и совсем ясно. Ветер южной четверти слабый, до 3 м/с. Относительная влажность для весеннего утра небольшая, около 60%. Атмосферное давление немного выше нормального, по данным ВДНХ - 752,6 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /



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