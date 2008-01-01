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Новости погоды

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Камчатка и Курилы в зоне ненастья

ИА "Метеоновости" / 11:29 Воскресенье, 7 апреля

  Подошедший к югу Камчатки циклон отметился сильными осадками в виде снега, была метель и ветер усиливался до урагана, в Озерной до 34 м/с. Циклон медленно отходит об берегов Камчатки на восток. В начале новой рабочей недели, 8 апреля в Петропавловске-Камчатском время от времени будут приниматься осадки в виде снега и дождя, северо-восточный ветер будет усиливаться до 15-20 м/с. Но при прояснениях потеплеет до +5 градусов. В восточных районах южной половины полуострова из-за циклона также ветрено, но осадки будут небольшими. Днем ветер будет понемногу ослабевать, на юго-западном побережье до 14 м/с. Температура местами повысится до 5..10 градусов. Атмосферный фронт уходящего на восток циклона принесет непогоду на Курильские острова. Там 7 и 8 апреля снег с метелью и ветром 15-20 м/с. Сегодня, 7 апредя, на севере Курильской гряды сильный снег и ветер до 25 м/с. / meteonovosti.ru /
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