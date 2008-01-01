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На юге Сибири снег и мокрый снег



ИА "Метеоновости" / 11:36 Воскресенье, 7 апреля



Антициклон, который продвигается по югу Сибири, оттесняет атмосферные фронты- виновниками непогоды, на крайний юг региона.



7 апреля на юге Кемеровской области и в Алтайском крае будет идти дождь с мокрым снегом, ожидаются гололедные явления, ветер до 17 м/с. В южных районах Красноярского края тоже дождь, мокрый снег (в горах сильный), ветер 15-20 м/с. 7 и 8 апреля в Хакасии снег, мокрый снег, ветер 15-20 м/с, налипание мокрого снега. В Тыве сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег), ветер 15-20 м/с (7 апреля до 23 м/с).



При этом в Алтайском крае и Республике Алтай, а также в предгорьях Кемеровской области из-за осадков будет немного прохладнее, чем обычно. Днем 8 апреля 2..9 градусов, хотя при прояснениях местами в Новосибирской и Томской областях может быть до 15 градусов тепла. / meteonovosti.ru /



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