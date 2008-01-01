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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:34 Воскресенье, 7 апреля

  В 12 часов дня температура в Москве повысилась. На станции ВДНХ термометр показал 7,9 градуса, в районе Воробьевых гор и Немчиновки 6,1 градуса, в центре города, на Балчуге было 7,8 градуса, на северо-западе столицы, в Тушино 6,5 градуса. Погода сохраняется малооблачная. Ветер южный и юго-западный, 1-3 м/с, местами порывы до 6 м/с. Относительная влажность уменьшилась до 40-45%. Атмосферное давление существенно не изменилось и составляет на станции ВДНХ 752,1 мм рт.ст., что на несколько единиц выше нормы. / meteonovosti.ru /
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