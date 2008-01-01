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Температурные рекорды на Дальнем Востоке



ИА "Метеоновости" / 13:05 Воскресенье, 7 апреля



На севере Дальнего Востока температура воздуха часто превышает норму на 10 градусов и более. Считается, что это следствие потепления климата, которое быстрее всего наблюдается в приполярных районах. В прошедшие сутки, 6 апреля, температурными рекордами снова отличилась Якутия. В с. Джарджан было 3 градуса тепла, предыдущий рекорд 1,6 градуса наблюдался здесь в 1945 году. В п. Югоренок было еще теплее, новый рекорд температуры, 6,0 градуса, предыдущее значение рекорда, 3,9 градуса за 1989 год. А в с. Илирней Чукотского округа наблюдалась слабая оттепель, 1,5 градуса, которой в этом месте никогда в этот день не случалось. Предыдущий максимум, -0,4 градуса отмечался в 2002 году. В районе мыса Алевина на полуострове Кони, что принадлежит Магаданской области, температура повысилась до 5,3 градуса, прежний рекорд, 4,9 градуса был в 1989 году. В с. Талон новым значением максимальной температуры теперь является 7,3 градуса, до этого самой высокой температурой было значение 6,4 градуса в 2007 году.



Ближайшие прогнозы тоже говорят о том, что положительная аномалия температуры в вышеперечисленных регионах сохраняется. Так, в Якутии дневная температура будет повышаться до 2..7 градусов. Лишь при осадках, который пройдут на северо-западе и западе будет до 0. А вот в Магаданской области в тыловой части циклонов, которые бушуют над островной частью Дальнего Востока, 9-10 апреля ожидается небольшое похолодание на пару 1-3 градуса, днем -1..3 градуса. Не ожидается оттепели в Чукотском округе, днем небольшой мороз, -2..-7 градусов. / meteonovosti.ru /



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