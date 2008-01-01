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Новости погоды

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В Поволжье сыро и ветрено

ИА "Метеоновости" / 13:16 Воскресенье, 7 апреля

  Южный циклон принес в субботу сильные дожди в Поволжье. В Ульяновской, Самарской и Саратовской областях выпало за сутки до половины от месячного количества осадков (16-21 мм).

В воскресный день (7 апреля) здесь опять облачно и сыро. На севере Поволжья временами принимаются небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, отдельные порывы до 13 м/с. днем 4..11 градусов. На дорогах местами гололедица.

И в Среднем Поволжье тоже облачно, в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, ветрено, порывы до 15 м/с, температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, на крайнем юге Саратовской области, в Оренбургской области и Башкирии воздух прогреется при прояснениях до +16.

8 апреля погода понемногу начнет улучшаться. Осадки пройдут местами и будут небольшими, ветер сохранится лишь на севере Поволжья, до 14 м/с, в Среднем Поволжье ветер стихнет. День будет чуть теплее, чем на выходных, воздух прогреется местами до 12..14 градусов. / meteonovosti.ru /
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