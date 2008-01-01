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Потепление на крайнем западе России



ИА "Метеоновости" / 13:22 Воскресенье, 7 апреля



В Калининградской области 6 апреля температура превысила рекордные значения и была 17,6 градуса, предыдущий рекорд 16,7 градуса отмечался в 1957 году. В Сортавале температура достигла тоже рекордной отметки в 15,2 градуса, до этого рекордом считалась температура 13,5 градуса в 1983 году.



Близкой к максимальным значениям за столетие может быть температура и 7 апреля.



В Карелии днем, несмотря на небольшие осадки, местами до +13 градусов. В Калининградской области солнечно и до +17 градусов. А вот 8 апреля из-за северного и северо-западного ветра станет на несколько градусов прохладнее, максимум до +11 градусов. / meteonovosti.ru /



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