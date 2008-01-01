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О текущей геомагнитной обстановке



ИА "Метеоновости" / 13:39 Воскресенье, 7 апреля



По данным ИЗМИРАН, Солнечная активность в период с 228 марта по 6 апреля была низкой. Геомагнитное поле Земли менялось в основном от спокойного до слабо возмущенного. 28 и 31 марта, 3 и 4 апреля зарегистрированы возмущенные интервалы. Ожидается, что 7-16 апреля солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка от спокойной до слабо возмущенной. Повышенная геомагнитная активность наиболее вероятна 7 и 8 апреля. Метеочувствительным людям нужно быть "на чеку". Ведь при возмущениях в магнитном поле Земли могут усугубиться неблагоприятное влияние на самочувствие погодных факторов. / meteonovosti.ru /



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