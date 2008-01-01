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Новости погоды

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В Москве ощущается дефицит осадков

ИА "Метеоновости" / 13:46 Воскресенье, 7 апреля

  В апреле в столице выпадает в среднем 44 мм осадков. Но нынешний месяц осадками не балует москвичей. Лишь в течение двух дней наблюдались небольшие осадки. В сумме за 6 дней выпало только 0,9 мм, или всего 2% от месячной нормы. В сухом антициклоне и относительная влажность довольно низкая для начала апреля, днем она уменьшается до 40%. Однако тревогу быть рано, погода на следующей неделе перестраивается на дождливую. Антициклон сдает свои позиции перед западным циклоном. И вместе с потеплением в столицу придут дожди. / meteonovosti.ru /
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