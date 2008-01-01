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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:33 Понедельник, 8 апреля



Предстоящим днём, скандинавский циклон и его атмосферные разделы принесут в Московию дождь, интенсивность которого будет варьироваться от небольшого до умеренного. Но, несмотря на то, что облаков станет больше и увеличится вероятность осадков, в столичном регионе станет теплее. Чуть выше нормального сохранится и фон атмосферного давления. По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 8 апреля при преобладании облачной погоды временами будет идти дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 9..11 градусов, по области 6..11. Ветер юго-восточного направления 5-10 м/с.



Для большинства жителей региона такая погода будет индифферентна и негативного влияния на их самочувствие оказывать не должна. А вот из-за повышенной влажности воздуха не исключены обострения у страдающих хроническими заболеваниями суставов и позвоночника, а также бронхов и легких.



Аллергикам надо иметь в виду, что начинается цветение некоторых пород деревьев и кустарников (ольхи, орешника) и вовремя принимать рекомендованные лечащим врачом антигистаминные препараты.



Геомагнитный фон 8 апреля прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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