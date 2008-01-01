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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:26 Понедельник, 8 апреля



Апрель продолжал радовать москвичей теплом, в среднем за прошедшую неделю месяца в Москве температура воздуха выше нормы примерно на 2 градуса. И 7 апреля не было исключением. В первую половину дня стояла солнечная погода со слабым ветром. В этот большой христианский праздник - Благовещенье, существует много народных примет, связанных с ним. Судя по вчерашней погоде, ничего особенного про грядущее лето сказать не представляется возможным. Разве, что небо было безоблачным какое-то время, то есть "быть лету грозовому". Сегодняшний день, 8 апреля, продолжает череду относительно теплых дней, ожидается +10 градусов, хотя время от времени будет приниматься дождь. Рекордное тепло посещало Москву 8 апреля в 1975 году, было 23,7 градуса. А вот в позапрошлом веке в 1896 году, в ранние утренние часы ударил мороз до -14,6 градуса. Самое большое количество осадков пришлось на 1983 год, выпало примерно треть от месячной нормы, 15,7 мм. В прошлом году в этот день еще сохранялся снежный покров, 7-10 см. А в этом году от снега не осталось и следа уже на рубеже первого и второго весенних месяцев. / meteonovosti.ru /



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