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Новости погоды

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На востоке России еще метут метели

ИА "Метеоновости" / 09:44 Понедельник, 8 апреля

  Весь зимний сезон крайний восток России не оставляют в покое циклоны. Большинство из них поднимаются с юга и следуют вдоль Курильской гряды, а затем, огибая Камчатский полуостров с востока, уходят на просторы Берингова моря. Именно по такой траектории перемещался циклонический вихрь в минувшие выходные дни. В воскресенье он приблизился к югу Камчатки и стал виновником неблагоприятной погоды не только на полуострове, но и на близлежащей территории.

На юге Камчатского края при ветре штормовой силы, до 30 м/с, заметала метель. На севере Курильской гряды порывы ветра достигали 22 м/с. Ветреная погода отмечалась в Магаданской области и Чукотском автономном округе, где местами порывы были до 28 м/с.

Сегодня циклон начнет уходить от материковой части России, но сильный ветер еще сохранится на восточном побережье Чукотского автономного округа. А уже во вторник погода в крайних восточных районах России станет заметно спокойнее. / meteonovosti.ru /
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