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Температурные рекорды в самой холодной Республике России



ИА "Метеоновости" / 10:04 Понедельник, 8 апреля



Очаг аномального тепла, сформировавшийся еще в марте над территорией Сибири, постепенно смещается на восток. В прошедшие выходные дни не по сезону теплая погода отмечалась на всей территории Дальневосточного округа. Но самые большие величины температурных аномалий сформировались над Якутией. 8 апреля среднесуточная температура воздуха в Республике превысила норму на 8, а на арктическом побережье на 12 градусов.



При этом не обошлось без рекордов. В Жиганске максимальная температура в субботний день повысилась до +1.7 градусов, что на 0.1 градуса выше предыдущего рекорда 1983 года. В поселке Югоренок, что на юге Якутии, потеплело до +7.2 (предыдущий рекорд +7.0) отмечался в прошлом году.



Новые рекорды установлены даже в заполярной бухте Тикси. Максимум для 7 апреля теперь составляет 0 градусов (предыдущий рекорд со значением -1.9 градусов удерживался с 1988 года).



Аномально теплая погода сохранится в Якутии в ближайшие два-три дня. / meteonovosti.ru /



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