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Новости погоды

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На Таймыре весна забежала далеко вперед

ИА "Метеоновости" / 10:53 Понедельник, 8 апреля

  Зима в этом году обходит стороной северные районы Красноярского края. Уже в январе температура воздуха превышала норму. Февраль подхватил теплую эстафету. А уж в марте и вовсе средняя за месяц температура воздуха оказалась на 10 градусов выше обычных значений.

О первого весеннего месяца не отстает и апрель. Уже первого числа среднесуточная температура воздуха оказалась выше нормы на 15-17 градусов. Ночью морозы были совсем небольшие, а дневная температура повышалась до оттепелей. Немного уменьшилась величина положительной аномалии в выходные дни, но тепло сохранилось.

В самой северной точке России, на мысе Челюскин, был даже установлен новый температурный рекорд. Суточный максимум составил -6.9 градусов, оставив позади предыдущий рекорд со значением -7.4, отмечавшийся в 1937 году. В ближайшие дни аномально теплая погода на севере Сибири сохранится. / meteonovosti.ru /
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