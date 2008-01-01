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Погода в Мокве умерит ранее тепло



ИА "Метеоновости" / 11:44 Понедельник, 8 апреля







Начало рабочей недели встретило москвичей пасмурным небом и небольшим дождем. Виной тому стал атмосферный фронт, протянувшийся от атлантического циклона.



Во вторник его центр приблизится к Северной столице, а Москва и область окажутся в теплом секторе атмосферного вихря. Погода ожидается пасмурная, дождливая, но теплая. Даже ночью она не преодолеет нулевой рубеж и будет в пределах от 4 до 6 градусов, днем температура повысится до 11..13 градусов в Москве и до 8..13 градусов по области.



В среду циклон начнет заполняться, но Московскую землю не покинет, сохраняя облачную и дождливую погоду. Существенно не изменится и температура воздуха: ночью она составит от 5 до 7 тепла, по области от 2 до 7 градусов, днем 8..13.



В четверг циклон покинет Москву и область. В облаках появятся прояснения, за счет них ночи станут прохладнее, под утро от 0 до +5, днем максимальная температура 7..12 градусов. Местами еще не исключен небольшой дождь.



В пятницу власть над погодой перейдет к антициклону. Он будет приближаться со Скандинавии, затягивая с северными ветрами прохладный воздух. Ночи станут холоднее, минимальная температура в пятницу еще положительная, от 0 до +5, а уже в выходные дни она будет в пределах от -3 до +3 градусов, прохладнее станет и днем, максимальная температура от 4 до 9 градусов. Существенных осадков при этом не ожидается.



И если в начале недели среднесуточная температура еще останется выше нормы на 2-4 градуса, то к выходным она не выйдет за рамки обычных для этой поры значений. / meteonovosti.ru /



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