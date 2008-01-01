Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
8 апреля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:36 Понедельник, 8 апреля

  В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном +8,4..+9,3 градуса; Северном +7,3..+8,5 градуса, Северо-восточном +7,1..+8,4 градуса, Восточном +7,3..+8,2 градуса, Юго-восточном +7,8..+9,2 градуса, Южном +7,9..+9,2 градуса, Юго-западном +8,2..+8,7 градуса, Западном +7,0.+8,8 градуса, Северо-западном +6,7..+8,2 градуса.

В Зеленограде облачно, слабый дождь, температура воздуха +5,9..+6,1 градуса, на территории Новой Москвы облачно, слабый дождь, температура воздуха +5,0..+8,3 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+8
Пн.
8 апр.
+10
Вт.
9 апр.
+15
Ср.
10 апр.
+11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Акола		 -23
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Олбери

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100