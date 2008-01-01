Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:36 Понедельник, 8 апреля
В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном +8,4..+9,3 градуса; Северном +7,3..+8,5 градуса, Северо-восточном +7,1..+8,4 градуса, Восточном +7,3..+8,2 градуса, Юго-восточном +7,8..+9,2 градуса, Южном +7,9..+9,2 градуса, Юго-западном +8,2..+8,7 градуса, Западном +7,0.+8,8 градуса, Северо-западном +6,7..+8,2 градуса.
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В Зеленограде облачно, слабый дождь, температура воздуха +5,9..+6,1 градуса, на территории Новой Москвы облачно, слабый дождь, температура воздуха +5,0..+8,3 градуса. / meteonovosti.ru /