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Новости погоды

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Европейский север циклоны защищают от холодов

ИА "Метеоновости" / 12:58 Понедельник, 8 апреля

  В первой половине марта весенняя погода делала лишь первый примерки на Европе1ском севере. Морозы, а в отдельные ночи температура понижалась до -18:-21 градусов, чередовались с оттепелью, определяя неустойчивость характера погоды. Но со второй половины марта погода уверенно взяла курс на тепло и до конца месяца его сохраняла. Среднесуточная температура превышала норму на 3-5 градусов, а днем была положительная.

Теплую эстафету продолжил и апрель. Несмотря на отрицательные значения температуры в ночные часы, днем она повышалась до 5:10 градусов, а в воскресенье местами и выше.

В ряде городов температура установила новые суточные рекорды. Одним из таких рекордсменов стал город Онега, расположенный в Архангельской области. Температура здесь повысилась до +13.1 градуса, что на 0.3 градуса выше предыдущего рекорда, удерживающегося с 1983 года.

Еще один рекорд отмечен в Карелии. В морском порту на Белом море Кемь температура повысилась до +9.4 градусов, оставив позади рекорд 1996 года со значением +9.3.

От холодов северные районы защищали циклоны, нескончаемой чередой перемещающиеся с Атлантики в западно-восточном направлении. Но постепенно их место займет антициклон. Он сформировался над Гренландией, а потому тепла не обещает. Уже в ближайшие дни в северных районах европейской территории похолодает. / meteonovosti.ru /
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