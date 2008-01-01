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Новости погоды

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На черноморских курортах погода налаживается

ИА "Метеоновости" / 13:59 Понедельник, 8 апреля

  Апрель на юге России зачастую приобретает уже летние черты. Но в этом году погода сделала исключение. Тепло в этих краях никак не может установиться. В первую неделю центрального месяца столбики термометров в дневные часы не повышались выше отметки в +15 градусов, а по ночам (за исключением юге Краснодарского края) и вовсе были близки к нулю.

Вчерашний день стал переломным в погоде. В воскресенье осадков не отмечалось, а температура воздуха приблизилась к отметке +20 градусов, а местами и преодолела ее.

В ближайшие дни станет еще теплее, днем воздух прогреется до 20:25 градусов. Погоду будет определять атмосферный вихрь, что перемещается по югу Черного моря. Он прикроет Европейский юг от северных ветров, хотя может щедро одарить дождями. Постепенно начнет повышаться и температура воды. На сегодняшний день она составляет в Крыму около 9 градусов на черноморском побережье Краснодарского края 10-12 градусов. / meteonovosti.ru /
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