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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:27 Понедельник, 8 апреля



В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь, порывы ветра местами 12-15м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном +8,4..+8,9 градуса; Северном +7,7..+8,6 градуса, Северо-восточном +7,1..+8,5 градуса, Восточном +8,1..+8,4 градуса, Юго-восточном +8,5..+9,0 градуса, Южном +7,7..+8,4 градуса, Юго-западном +7,3..+8,1 градуса, Западном +7,3.+8,6 градуса, Северо-западном +7,0..+8,2 градуса.



В Зеленограде облачно, слабый дождь, температура воздуха +7,0..+7,4 градуса, на территории Новой Москвы облачно, слабый дождь, температура воздуха +7,1..+8,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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