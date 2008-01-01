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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:28 Понедельник, 8 апреля
Погоду в столичной области будет определять атмосферный фронт циклона с Финского залива. При сплошной облачности станет приниматься небольшой дождь. Температура воздуха в Москве +6..+8 градуса, по области +3..+8. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15м/с. / meteonovosti.ru /
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