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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:02 Вторник, 9 апреля

  Предстоящим днём Московский регион будет находиться под влиянием атлантического циклона и его атмосферных фронтов. Погода ожидается теплая. Будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. Максимальная температура воздуха в Москве 13..15, по области 10..15 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.

В целом такие условия будут вполне комфортными и благоприятными для большинства людей. Но метеозависимые люди, страдающие заболеваниями сердца и сосудов, могут почувствовать недомогание и ухудшение самочувствия. В первую очередь это касается людей, перенесших сосудистые катастрофы, а также страдающих вегето-сосудистой дистонией. У них возможно учащение мигрени при атеросклерозе сосудов, что может быть реакцией на нестабильность атмосферного давления.

Желательно контролировать артериальное давление, принимать препараты, рекомендованные врачом. Помогут уменьшить головные боли и сосудистые спазмы массаж шейно-затылочного отдела позвоночника или же горчичники, успокаивающие травяные чаи.

Геомагнитный фон прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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