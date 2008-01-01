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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:27 Вторник, 9 апреля

  Апрель в столичном регионе с первых дней взял курс на умеренность в погоде. За минувшие дни среднесуточная температура воздуха не выходила за рамки климатической нормы. А сегодня с южными ветрами на Московскую землю придет тепло. Температура ожидается на 2-4 градуса выше нормы. Но даже при такой величине положительной аномалии, температуре рекорда не достичь. Он останется в очень теплом апреле 1975 года, когда в этот день температура была, как летом, ее максимальное значение составило +24.1 градус. Это суточный рекорд за весь период наблюдений.

А самая холодная ночь на 8 апреля отмечалась в далеком 1881 году. Под утро морозы усилились до -14.9 градусов и с тех пор подобных сюрпризов погода не преподносила. Сильными осадками отметился сегодняшний день в 2011 году, на землю вылилось 23 мм при месячной норме 44 мм. / meteonovosti.ru /
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