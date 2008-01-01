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Новости погоды

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Запасы снега на Курилах сохраняются

ИА "Метеоновости" / 10:33 Вторник, 9 апреля

  Высота снежного покрова на Курильских островах еще довольно значительная, на острове Парамушир, на станции Северо-Курильска она составляет 26 см, в Курильске, расположенном на острове Итуруп, 16 см, и только на юге, в Южно-Курильске всего 1 см.

В ближайшие несколько дней условия погоды будут таковыми, что предпосылок для быстрого схода снега нет. А диктовать условия погоды будет тыловая часть циклона. Циклон зарождается над Корейским полуостровом, через сутки, 10-11 апреля выйдет на Японию, а затем проследует на северо-восток, но несколько восточнее Курильской гряды. Осадки в виде снега будут небольшими, но температура низкая, так как северный поток в тылу циклона добавит холода. В результате температура в дневные часы на Курильских островах ожидается ниже, чем на Сахалине, расположенном гораздо севернее. В течение всего периода от -2 до +3 градусов, а из-за ветра с порывами до 12 м/с будет казаться еще холоднее. / meteonovosti.ru /
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