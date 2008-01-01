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Дожди в Москву принес теплый фронт



ИА "Метеоновости" / 10:52 Вторник, 9 апреля



Циклон с дождем и мокрым снегом обосновался над Ленинградской областью, а его фронты протянулись через центр России к Балканскому циклону. В понедельник, 8 апреля, один из фронтов принес в Москву повышение температуры до 10..11 градусов, а по области местами и до +12. Этот же фронт выдал и осадки, преимущественно в виде дождя, не только днем, но и ночью. Больше всего осадков выпало на западе Подмосковья, в Волоколамске за день 3 мм, а ночью лишь 0,1 мм. До 3,3 мм выпало дождя в Михайловском. На востоке Подмосковья дождь был совсем слабый и за сутки в Павловском Посаде всего 0,4 мм. В Москве около 1 мм.



Похожая погода ожидается и 10 апреля, к Москве подойдет очередной фронт с дождями, в теплой части циклона температура пока будет держаться выше нормы на 4-5 градусов. Под утро в Москве +7..+9, после полудня +11..+13 градусов.



/ meteonovosti.ru /



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