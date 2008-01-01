Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
9 апреля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О температурных рекордах

ИА "Метеоновости" / 11:18 Вторник, 9 апреля

  Все рекорды прошедших суток, 8 апреля, достались Якутии, Чукотке и Магаданской области. На юге Магаданской области в Талоне воздух прогрелся до +9,8 градуса, что выше предыдущего рекорда на 3,2 градуса. В Магадане +4,1. И снова рекорд дня в Тикси, где 7 апреля было 0 градусов, а 8 апреля +0,9 градуса. До +8,6 градусов повысилась температура в Вилюйске, и до +1,0 градуса в Оймяконе. Такие значения температура выше нормы на 6-12 градусов и обязаны этим Якутия и Магаданская область южным потокам в средней тропосфере. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+14
Ср.
10 апр.
+13
Чт.
11 апр.
+9
Пт.
12 апр.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Навабшах		 -20
Икалуит

некомфортное место: Красноселькуп
комфортное место: Бабаюрт

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100