

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О температурных рекордах



ИА "Метеоновости" / 11:18 Вторник, 9 апреля



Все рекорды прошедших суток, 8 апреля, достались Якутии, Чукотке и Магаданской области. На юге Магаданской области в Талоне воздух прогрелся до +9,8 градуса, что выше предыдущего рекорда на 3,2 градуса. В Магадане +4,1. И снова рекорд дня в Тикси, где 7 апреля было 0 градусов, а 8 апреля +0,9 градуса. До +8,6 градусов повысилась температура в Вилюйске, и до +1,0 градуса в Оймяконе. Такие значения температура выше нормы на 6-12 градусов и обязаны этим Якутия и Магаданская область южным потокам в средней тропосфере. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



