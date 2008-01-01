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Новости погоды

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Грозы в Москве в начале апреля

ИА "Метеоновости" / 11:44 Вторник, 9 апреля

  Грозы в Москве и области могут наблюдаться круглый год. Даже в январе. Весной они, как правило, сопровождаются дождями, реже сильным ветром. В прошлом году первая весенняя гроза наблюдалась в Москве 17 апреля, в текущем году гроза в Зеленограде отмечена 24 марта, при прохождении холодного атмосферного фронта.

Вероятность развития грозовой деятельности есть и завтра, 10 апреля, когда холодный фронт циклона с Ленинградской области будет пересекать столичный регион.

В этот день апреля гроза в Москве наблюдалась очень давно, в 1954 году. / meteonovosti.ru /
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