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Новости погоды
Грозы в Москве в начале апреля
ИА "Метеоновости" / 11:44 Вторник, 9 апреля
Грозы в Москве и области могут наблюдаться круглый год. Даже в январе. Весной они, как правило, сопровождаются дождями, реже сильным ветром. В прошлом году первая весенняя гроза наблюдалась в Москве 17 апреля, в текущем году гроза в Зеленограде отмечена 24 марта, при прохождении холодного атмосферного фронта.
Вероятность развития грозовой деятельности есть и завтра, 10 апреля, когда холодный фронт циклона с Ленинградской области будет пересекать столичный регион.
В этот день апреля гроза в Москве наблюдалась очень давно, в 1954 году. / meteonovosti.ru /
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