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Новости погоды

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Снега в России еще много

ИА "Метеоновости" / 11:51 Вторник, 9 апреля

  Сугробы пока плохо поддаются таянию на Кольском полуострове, где их высота до 15-20 см на побережье и до 50-70 см в континентальных районах. В Архангельской области на западе снег до 25-30 см, а на востоке до 40-60 см. В Коми повсеместно высота снега превышает 45-50 см, а местами достигает 120 см, в Воркуте 143 см. И еще обильнее снега за Уралом. В районе Норильска до 76 см. В долине Енисея в среднем 70 см. / meteonovosti.ru /
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