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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:38 Вторник, 9 апреля



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном +13,4..+14,4 градуса; Северном +11,9..+13,6 градуса, Северо-восточном +12,0..+14,0 градуса, Восточном +13,0..14,0 градуса, Юго-восточном +13,7..+14,5 градуса, Южном +12,5..+14,2 градуса, Юго-западном +13,0..+13,5 градуса, Западном +11,8.+13,7 градуса, Северо-западном +10,7..+12,5 градуса.



В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха +8,7..+8,9 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха +12,4..+16,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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