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Новости погоды

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Циклон с осадками и похолоданием движется по северу ЕТР

ИА "Метеоновости" / 12:43 Вторник, 9 апреля

  Циклон, что образовался на фронтальной волне над югом Скандинавии, очень быстро "набрался силы" чтобы испортить погоду на северо-западе и севере Европейской России.

Циклон стремительно оформился в активный центр низкого давления, так как попал в зону с большими перепадами температуры. Резко изменился характер погоды в Ленинградской области: прошли дожди, и похолодало почти на 10 градусов. В Санкт-Петербурге 8 апреля воздух прогревался до 13,7 градуса, вечером прошел сильный дождь, за 3 часа выпало 5 мм осадков, и похолодало, в полдень 9 апреля в городе на Неве было всего +4.

В Ленинградской области 8 апреля дождь местами сменялся мокрым снегом, отложения мокрого снега достигали 17 мм.

Центр циклона будет медленно смещаться на восток, и весь его "непогодный" набор явлений достанется северным областям Европейской России. В Вологодской области, которая 10 апреля окажется в центре циклона, ожидаются дожди, ночью по северу с мокрым снегом. Далее циклон направится в Коми, где будет преобладать снег и мокрый снег, температура в течение суток даже на юге не превысит +5 градусов.

В зону влияния этого циклона попадет и Архангельская область. И снега здесь будет больше, 11 апреля по северу будет отмечаться метель, температура воздуха понизится до отрицательных значений, на северо-востоке Коми и днем мороз до -4..-9 градусов.

10 апреля Средней полосе России от циклона достанутся дожди, а на Черноземье возможны и грозы. / meteonovosti.ru /
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