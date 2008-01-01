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Самый теплый день года



ИА "Метеоновости" / 13:26 Вторник, 9 апреля



9 апреля в 13 часов на станции ВДНХ температура воздуха достигала 15,3 градуса. Этот день стал самым теплым с начала года. До этого самая высокая температура воздуха на ВДНХ была 31 марта и составляла 14,7 градуса.



В Подмосковье сегодня температура повысилась до +18 градусов.



Адвекция теплого воздуха в теплом секторе циклона и весеннее солнце повысили фон температуры почти до майских значений! / meteonovosti.ru /



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