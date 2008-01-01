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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:25 Вторник, 9 апреля



В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +17,8..+18,4 градуса; Северном +16,6..+18,1 градуса, Северо-восточном +17,1..+18,0 градуса, Восточном +17,6..18,3 градуса, Юго-восточном +18,1..+19,0 градуса, Южном +17,5..+18,7 градуса, Юго-западном +17,7..+18,3 градуса, Западном +17,4.+18,3 градуса, Северо-западном +15,0..+17,7 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +14,3..+14,6 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +17,3..+18,7 градуса. / meteonovosti.ru /



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