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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:08 Среда, 10 апреля



Середина недели для столицы и области окажется облачной. Близость холодного атмосферного фронта с волнами обеспечит регион дождями. Из-за плотной облачности и дождей максимальная температура в Москве не поднимется выше 11..13, по области 8..13 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 745 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 70%.



Большинство жителей региона не ощутят негативного влияния погоды на свое самочувствие. А вот для метеочувствительных людей, особенно страдающих длительными хроническими заболеваниями бронхов и легких, синдромом хронической усталости даже незначительные изменения метеопараметров могут стать причиной недомогания и появления симптомов обострения основного заболевания. Недомогание могут испытывать и люди с патологиями сердца и сосудов. / meteonovosti.ru /



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