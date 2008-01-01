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Новости погоды

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Сильные дожди в Краснодарском крае

ИА "Метеоновости" / 10:16 Среда, 10 апреля

  Дождей на юге Европейской России в этом году уже с перебором. Так в Сочи за март месяц выпало 187 мм, при норме 121 мм, или 156% от нормы. С дождливой погоды начался на Черноморском побережье и апрель. Уже выпало в Сочи 14 мм, и вот в ближайшие дни дожди будут грозовыми. Постараются атмосферные фронты Балканского циклона. Сильным дождь грозится быть уже вечером в среду 10 апреля, и будет продолжаться 11 апреля. Ветер при грозах будет усиливаться до 16 м/с. Температура воздуха с большим разбросом по территории. В предгорьях Краснодарского края и на севере округа до +2, а на остальной территории +7..+12. Это ночные значения. Днем преобладающая температура 14..19, местами до +22..+24 градусов. / meteonovosti.ru /
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