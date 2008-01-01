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Новости погоды
В Московском регионе прошли небольшие дожди
ИА "Метеоновости" / 10:43 Среда, 10 апреля
Накануне днем (8 апреля) из-за прогрева воздуха и близости циклона в Москве и области прошли небольшие дожди. Несмотря на это, количество осадков пока остается в дефиците. За 8 дней апреля в Москве на станции ВДНХ выпало всего 2 мм осадков при месячной норме 44 мм - это 4,5% от месячной нормы.
Накануне, во вторник, 8 апреля в теплом секторе циклона температура повысилась в Москве и области до 18..19 градусов. Этот день стал самым теплым днем года. Средняя суточная температура достигла +12 градусов и соответствовала значению, характерному для первой декады мая. / meteonovosti.ru /
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