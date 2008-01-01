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На севере Сибири и Дальнего Востока весна аномально теплая



ИА "Метеоновости" / 11:18 Среда, 10 апреля



На севере Сибири и Дальнего Востока с начала апреля держится высокая положительная аномалия температуры. За 8 дней она в среднем превышает норму на 12 градусов, А на Таймыре и у арктического побережья Якутии температура превышает нормальную на 15 градусов.



По ночам морозы были невелики, днем бывали и оттепели. В течение апреля неоднократно отмечались рекордно высокая температура на севере Дальнего Востока, например, в Якутии, Магаданской области и на Чукотке.



Вот и накануне, 8 апреля опять в этом дальневосточном регионе были отмечены рекорды. Так, в Якутии отмечено несколько температурных рекордов. В Усть-Моме было 4,2 градуса, предыдущий максимум 2,0 градуса в 1977 году, в Томпо 3.6, предыдущий 2.7 в 2002 году, В Магаданской области тоже было местами очень тепло. В Сусумане 0.7, предыдущий -0.1 в 1977 году, в Сеймчане 2.1, предыдущий 2.0 в 1954 году. В Чукотском округе (Илирней) также превышен абсолютный максимум, было 0.0, предыдущий -0.8 в 1990 году.



Циклон, который продвигается по северу Сибири в направлении на Якутию, будет обеспечивать теплом Дальний Восток. В Якутии 9 апреля днем до +3 градусов, а на юго-западе до +8 градусов. На Чукотке температура повысится до 0 градусов. В Магаданской области большую роль в повышении температуры сыграет солнечный прогрев. Температура будет достигать в дневные часы +3:+4 градусов, как в континентальных районах, так и на охотском побережье. / meteonovosti.ru /



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