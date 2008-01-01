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Новости погоды
Антициклон принес похолодание в Европу
ИА "Метеоновости" / 12:30 Среда, 10 апреля
Антициклон, образовавшийся над севером Атлантики, продвигается вдоль берегов Норвегии, усиливается и расширяет свое влияние в странах северной Европы. Похолодание с ним связанное, местами сопровождается осадками, и даже мокрым снегом.
Во вторник дневная температура в скандинавских странах была слабоотрицательной, и только на юге немного превышала нулевую отметку. Так, 9 апреля в Стокгольме было около 0 градусов, в Хельсинки +3 градуса, прошли осадки в виде снега и замерзающего дождя, местами отмечался гололед. В Осло, ближе к центру антициклона погода была малооблачной, и днем за счет солнца воздух прогрелся до +6 градусов.
В четверг большая часть территории Европы окажется в холодной воздушной массе. Понизится температура в Польше и на большей части Германии. В Берлине во второй половине недели днем 5..8 градусов, в пятницу и субботу пройдут дожди. В Праге похолодает в четверг на 3-5 градусов, днем не выше +9 градусов, дождей почти не будет. В Варшаве похолодало уже 9 апреля, максимальная температура не превышала +9 градусов. И до конца текущей недели фон температуры здесь не изменится.
Арктический холод доберется до предгорий Альп и на том остановится. В Вене пройдут дожди и похолодает, днем 7..9 градусов, / meteonovosti.ru /
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