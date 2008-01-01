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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:33 Среда, 10 апреля

  В 12 часов в Москве облачная погода, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +13,5..+14,1 градуса; Северном +11,3..+12,8 градуса, Северо-восточном +11,7..+13,9 градуса, Восточном +13,6..14,2 градуса, Юго-восточном +14,2..+14,5 градуса, Южном +13,4..+14,7 градуса, Юго-западном +13,3..+14,6 градуса, Западном +11,1.+13,3 градуса, Северо-западном +9,9..+12,5 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +9,4..+9,6 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха +10,3..+15,6 градуса. / meteonovosti.ru /
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