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Новости погоды

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В Киргизии дожди, грозы и усиление ветра

ИА "Метеоновости" / 12:56 Среда, 10 апреля

  До конца рабочей недели в Киргизии прогнозируют неустойчивую погоду. За счет атмосферных фронтов, которые оттесняются сибирским антициклоном на юг Средней Азии, на большей части территории страны временами будут идти дожди, местами прогремят грозы, в высокогорных районах пройдет снег. В отдельных районах Ошской,

Жалал-Абадской и Баткенской областей осадки будут интенсивными.На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица.В отдельных районах усиление западного ветра до 15-20 м/с. Ожидается понижение дневной температуры воздуха. А в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями в Чуйской, Таласской областях возможны подтопления пониженных мест, на реках в Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей ожидаются подъемы уровней воды, по предгорным районам селеопасно. Из-за осадков в горных районах и на автодорогах сохраняется сход снежных лавин, на автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

В минувшие сутки в Киргизии была теплая погода, А в Нарыне температура повысилась до рекорда, было 19.8 (предыдущий 9.3 в 1947 году). Несмотря на неустойчивую погоду с дождями, грозами и порывистыми ветрами, в долинах Киргизии будет 15..20 тепла, в выходные 20..25 градусов. / meteonovosti.ru /
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