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Новости погоды

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На северо-западе и в Карелии снег

ИА "Метеоновости" / 13:21 Среда, 10 апреля

  Похолодание, связанное с отходом циклона и распространением скандинавского антициклона, сопровождалось сильными осадками.

В Карелии на метеостанции Паданы выпал снег, днем 12 мм осадков и в ночь на 10 апреля 6 мм в эквиваленте дождя. В итоге 18 мм осадков. И все это был снег. В Колежме за вчерашний день и прошедшую ночь, соответственно 9 и 10 апреля 14 мм осадков. Днем 10 апреля в Карелии будут продолжаться сильные осадки, преимущественно это будет мокрый снег, возможно снег будет налипать на провода и деревья. 11 апреля на северо-востоке Карелии сильные осадки могут задержаться, причем, это будет снег и мокрый снег. Днем температура не превысит -1..+4 градусов.

Кроме Карелии сильный снег ожидается 10 и 11 апреля в Архангельской области.

А в северо-западных областях осадки будут небольшими и умеренными, в виде снега и мокрого снега, днем с дождем. Днем прохладно, всего 0..+5 градусов, в Псковской и Новгородской областях местами воздух прогреется только до +8 градусов. / meteonovosti.ru /
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