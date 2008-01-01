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Новости погоды

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Самый сильный мороз на Таймыре и на Дальнем Востоке

ИА "Метеоновости" / 13:35 Среда, 10 апреля

  На востоке России еще держатся сильные морозы. В ночь на 10 апреля самая низкая температура до -30 градусов зафиксирована в п. Марково и в п. Чаун (Чукотка). -27 градусов было в Омолоне (Чукотка), -26 градусов в Хатанге и Анабаре (Якутия) и -24 градуса в Делянкире (Якутия) и Лабазной (Магаданская область). В ближайшие сутки до -20..-25 градусов будет понижаться ночная температура на Чукотке и северо-востоке Якутии. При прояснениях до -27 градусов будет на севере Таймыра. Немного уступает по морозам Магаданская область, там ночная температура ожидается в континентальных районах -15..-20 градусов. / meteonovosti.ru /
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