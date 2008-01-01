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Новости погоды

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В центральных областях дожди

ИА "Метеоновости" / 15:25 Среда, 10 апреля

  В Тверской и Ярославской областях в начале недели было дождливо. В ночь на 10 апреля на севере Ярославской области в Пошехонье Володарского выпало до 13 мм осадков, в Тутаеве до 6 мм за сутки. Циклон будет медленно перемещаться на северо-восток, и дожди достанутся днем 10 апреля Московской области, местами они тоже могут быть сильными. 11 апреля западная часть Центрального региона освободится от дождей. В Ярославской, Тверской и Смоленской областях будет без осадков. А на остальной территории дожди пройдут местами и будут небольшими и умеренными. Холоднее всего будет в Ярославской области, температура днем 6..11 градусов. А теплее, несмотря на дожди, в Рязанской области, 13..18 градусов. / meteonovosti.ru /
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