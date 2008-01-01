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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:30 Среда, 10 апреля

  В 15 часов в Москве облачная погода, дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном +13,3..+13,6 градуса; Северном +10,4..+13,1 градуса, Северо-восточном +10,5..+12,8 градуса, Восточном +12,8..13,9 градуса, Юго-восточном +13,6..+14,5 градуса, Южном +13,1..+15,1 градуса, Юго-западном +12,5..+13,7 градуса, Западном +11,0.+13,0 градуса, Северо-западном +10,6..+12,0 градуса.

В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха +9,4..+9,5 градуса, на территории Новой Москвы дождь различной интенсивности, температура воздуха +9,7..+14,9 градуса. / meteonovosti.ru /
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местное
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+11
Пт.
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+5
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Инукджуак

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комфортное место: Хантсвилл

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