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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:31 Среда, 10 апреля

  Погоду в столичной области будет определять холодный атмосферный фронт циклона с центром над Ленинградской областью. При облачной погоде с прояснениями местами станет приниматься небольшой дождь. Температура воздуха в Москве +7..+9 градуса, по области +5..+10. Ветер северо-западный 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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