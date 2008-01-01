|
|
|
Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:31 Среда, 10 апреля
Погоду в столичной области будет определять холодный атмосферный фронт циклона с центром над Ленинградской областью. При облачной погоде с прояснениями местами станет приниматься небольшой дождь. Температура воздуха в Москве +7..+9 градуса, по области +5..+10. Ветер северо-западный 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.